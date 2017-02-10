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Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%

Экономика
Почти половина всех турпоездок пришлась на Москву и Санкт-Петербург

Москва, 10 февраля 2017, 09:36 — REGNUM  В 2016 году в рамках безвизового группового туристического обмена Россию посетилb свыше 760 тысяч туристов из КНР, что на 41% больше результатов 2015 года. 48% всех турпоездок пришлись на Москву и Санкт-Петербург. В 2016 году эти города посетили почти 365 тыс. китайских туристов, что на 40% больше показателей 2015 года, сообщили в Ростуризме.

В 2016 году отмечался рост китайского туристического потока в Россию. В общей сложности в прошлом году приграничные регионы заинтересовали 325 тыс. туристов из Китая, что на 45% больше показателей предыдущего года. В Приморский край приехали 190 тыс. туристов из Китая (рост 58%), в Иркутскую область — 43,5 тыс. граждан КНР (на 158% больше туристов, чем в 2015 году).

«Сегодня Россия предлагает для туристов из Поднебесной такие маршруты как «Золотое кольцо», которому в этом году исполняется 50 лет, «Великий чайный путь», «Красный маршрут» и другие. Мы видим большой потенциал «красного туризма» в связи с юбилеем Октябрьской революции, что, несомненно, отразится на турпотоке из Китая», — отметил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

В ведомстве отметили, что в 2017 году только за первые три дня праздничных каникул Россию посетили в 2,7 раза больше туристов из Поднебесной в сравнении с прошлым годом.

Как подчеркнул руководитель Ростуризма, для обеспечения комфортного отдыха иностранных граждан в России действует программа «Русское гостеприимство», направленная на формирование комфортных условий пребывания в стране. Ее часть — ChinaFriendly — уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент взаимодействия с туристами из КНР. Участники программы предоставляют гостям из Поднебесной информацию на китайском языке, включая навигацию и услуги гидов-переводчиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности событийный, познавательный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический. Большое внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России.

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