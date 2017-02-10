В России появится каталог товаров, работ и услуг для госнужд
Создание каталога будет способствовать повышению прозрачности госзакупок
Москва, 10 февраля 2017, 09:04 — REGNUM В России будет создан каталог товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.
Каталог будет содержать описания товаров, работ, услуг, систематизированные по кодам, соответствующим Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.
Создание каталога будет способствовать повышению прозрачности госзакупок, снижению коррупционных рисков за счёт введения единообразных наименований товаров, работ, услуг, снижению издержек заказчиков за счёт стандартизации подходов к описанию объектов закупок.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
NB!
10.02.17
Готов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
NB!
10.02.17
Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»
NB!
10.02.17
«Австралийские казаки играют все большую роль в русской диаспоре»
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
NB!
10.02.17
Стратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
NB!
10.02.17
Тайна перевала Дятлова: трагедия 1959 года строго засекречена?
NB!
10.02.17
China Daily: заявления МИД Китая послали США сигнал о разрядке
NB!
10.02.17
Что ждёт Белоруссию в 2017 году
NB!
10.02.17
В поисках чрева, породившего фашизм
NB!
10.02.17
Военно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
NB!
10.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
NB!
10.02.17
СМИ: Трамп отказался продлевать договор СНВ-3
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванёт в Донбасс — будет третий котёл
NB!
09.02.17
В ДНР вышли на след людей, убивших Гиви
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
NB!
09.02.17
Капремонт в России: кто работает, а кто занимается подлогом