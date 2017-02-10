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В России появится каталог товаров, работ и услуг для госнужд

Экономика
Создание каталога будет способствовать повышению прозрачности госзакупок

Москва, 10 февраля 2017, 09:04 — REGNUM  В России будет создан каталог товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Каталог будет содержать описания товаров, работ, услуг, систематизированные по кодам, соответствующим Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.

Создание каталога будет способствовать повышению прозрачности госзакупок, снижению коррупционных рисков за счёт введения единообразных наименований товаров, работ, услуг, снижению издержек заказчиков за счёт стандартизации подходов к описанию объектов закупок.

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Правительство России
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