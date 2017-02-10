Пятница, 10 Февраля 2017 года
09:03:47 МСК

«Нефть сохраняет привлекательность»

Экономика
Это обусловлено техническими факторами

Москва, 10 февраля 2017, 08:49 — REGNUM  Котировки марки Brent 9 февраля возвращались к отметке 55,90, что в довольно высокой мере обусловлено техническими факторами, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

«Дело в том, что были опубликованы данные от EIA по запасам нефти в США и они отразили их резкий рост на 18,8 млн баррелей. Если учесть, что в Штатах ожидается сокращение спроса на нефть со стороны НПЗ и это на фоне роста объемов добычи, можно полагать, что процесс балансировки рынка затянется на более длительный период времени», — предположила Рогова.

«Хотя отдельные позитивные прогнозы все же поступают. Например, Goldman Sachs ждет дефицита предложения на рынке нефти уже в первой половине 2017 года. И, видимо, такие высказывания выступают в поддержку энергоносителя», — отметила эксперт.

Читайте также: «Нефть ждет прогноз на будущее»

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 10 февраля, мировые цены на нефть демонстрируют небольшую положительную динамику на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и другими государствами в рамках соответствующего соглашения. По состоянию на 08.15 мск стоимость на нефтяь марки Brent выросла на 0,02% — до 55,63 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивлась на 0,04% — до 53,02 доллара за баррель.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
Главное сегодня
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
10.02.17
Тайна перевала Дятлова: трагедия 1959 года строго засекречена?
ИвдельСвердловская областьРоссия ЧП в горах Происшествия
NB!
10.02.17
Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
СМИ: Трамп отказался продлевать договор СНВ-3
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванет в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
В ДНР вышли на след людей, убивших Гиви
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Капремонт в России: кто работает, а кто занимается подлогом
МоскваРоссия Капитальный ремонт жилья Экономика
NB!
09.02.17
Посол РФ о подарке Путина: карта Великой Молдавии – не оскорбление Румынии
БухарестРумыния Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
09.02.17
Станислав СтремидловскийГаличина – Польше: Немцы вспомнят вам Данциг, Бреслау и Силезию
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
09.02.17
Кургинян о Донбассе: «Иди сюда, милый»
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: «У нас выбор — между резней и империей»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
«В Дагестане идёт наступательно-победный этап борьбы с терроризмом»
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Общество
NB!
09.02.17
Квартплата в Петербурге в феврале вырастет из-за морозов, мусора и ОДН
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
09.02.17
Челябинская агломерация и пике социальной сферы
ЧелябинскРоссия Агломерации: развитие и проблемы Общество
ещё главное