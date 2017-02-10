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Экономика КНР в январе: экспорт и импорт увеличились на 7,9% и 16,7%

Экономика
Внешняя торговля КНР продемонстрировала рекордный рост за первый месяц 2017 года

Пекин, 10 февраля 2017, 08:44 — REGNUM  Согласно статистике, опубликованной Главным таможенным управлением КНР, по итогам января 2017 г. объем экспорта китайских товаров и услуг увеличился на 7,9% и составил $182,76 млрд, импорт вырос на 16,7% до $131,41 млрд. Как сообщают китайские СМИ, подобные результаты превзошли ожидания самых оптимистично настроенных аналитиков из КНР.

В декабре 2016 г. китайские экономисты предполагали, что в январе объемы экспорта и импорта увеличатся примерно на 3% и 10% соответственно. Согласно опубликованному отчету, общий объем внешнеторгового оборота увеличился на 11,4% и составил $314,17 млрд. Положительное сальдо торгового баланса составило $51,35 млрд, пишет «Синьхуа».

Увеличение объема внешней торговли обуславливается принятием ряда мер, направленных на поддержание китайских производителей. Кроме того, значительное влияние на рост экспорта оказала контролируемая девальвация национальной валюты, проводимая властями КНР конце 2016 г.Как сообщало ИА REGNUM ранее, экономика Китая в ноябре 2016 г. продемонстрировала положительную динамику — объем экспорта китайских товаров и услуг увеличился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, импорт вырос на 6,7%.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономика КНР в ноябре: экспорт и импорт выросли на 0,1% и 6,7%

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Экономика Китая
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