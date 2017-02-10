«ЦБ оставит рубль в покое»

Москва, , 08:32 — REGNUM Рубль сохраняет позитивный настрой, что неудивительно на фоне роста котировок нефти, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Кроме того, рынок обратил внимание на заявления главы Центробанка России. Эльвира Набиуллина отметила, что покупки валюты Минфином не являются валютными интервенциями, направленными на корректировку курса рубля.

«Естественно, что российская валюта восприняла это с оптимизмом, так как это стало сигналом о том, что пока ЦБ не планирует вмешиваться в ее динамику. Ну и третий фактор, это жесткая монетарная политика ЦБ РФ, которая провоцирует покупки в рамках стратегии carry trade.

«Хотя, нестабильность в Европе в скором времени все же может снизить интерес к рискованным активам, что приведет к новой волне ослабления рубля в пределах диапазона 58,55 — 59,60», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 10 февраля Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро. Доллар США потерял 48,94 копейки к рублю и составил 59,0235 рубля. Евро опустился на 42,14 копейки — до 63,0253 рубля.