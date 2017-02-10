Венесуэла просрочила крупные поставки в РФ и Китай – Reuters

Из PDVSA не поставлено уже порядка десяти миллионов баррелей продуктов нефтепереработки

Каракас, , 08:25 — REGNUM Государственная нефтяная компания Венесуэлы Petrleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) вовремя не поставила в Россию и в Китай продукцию на сумму $750 миллионов, сообщает Reuters.

Недопоставлено порядка десяти миллионов баррелей продуктов нефтепереработки. В Китай недопоставлено 3,2 миллионов баррелей сырой нефти.

Причины задержи поставок связывают с техническими проблемами венесуэльского поставщика: с недостатком хранилищ нефтепродуктов, логистическими трудностями, организационными проблемами в подготовке танкеров.

В качестве примера приводится ситуация с недопоставкой 1,8 миллиона баррелей в китайскую PetroChina. PDVSA не смогла забрать нефть из терминала на Багамских островах из-за финансового долга.

По данным издания, Россия предоставила Венесуэле за последние годы сумму в размере порядка пяти миллиардов долларов — как предоплату за поставку нефтепродуктов. Такая же договорённость существует с Китаем, который перечисли Каракасу 50 миллиардов долларов.

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