В январе 2017 объем торговли Китая с РФ вырос на треть
Отмечается рост экспорта из России, он увеличился на 29,5%
Москва, 10 февраля 2017, 08:24 — REGNUM В январе 2017 года торговый оборот между Россией и Китаем вырос в годовом выражении на 34% и составил $6,5 млрд, сообщает Главное таможенное управление КНР.
В докладе ведомства отмечается рост экспорта из России, он увеличился на 29,5% — до $3,4 млрд. Рост импорта из КНР составил 39,3% (до $3,1 млрд).
По итогам 2016 года экспорт китайских товаров в Россию вырос на 7,3% ($37,3 млрд), российских в Китай — на 3,1% ($32,22 млрд). В начале 2017 года Китай увеличил импорт нефти — на 11,4% ($314,1 млрд).
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