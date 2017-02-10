Производители предупреждают о подорожании и дефиците молока — СМИ

Москва, , 08:23 — REGNUM Письмо в адрес главы Минсельхоза Александра Ткачева направлено Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко»). В своем обращении производители предупреждают о возможном подорожании молочной продукции и перебоях с поставками. Об этом 10 февраля сообщает «Коммерсантъ», в распоряжении которого имеется текст письма.

Опасения производителей вызваны недавним решением Россельхознадзора об ограничении ввоза сырого молока из регионов, где были зафиксированы случаи заразных болезней животных. Так, теперь перед вывозом из региона молоко должно пройти пастеризацию, однако большинство производителей не располагает нужным оборудованием.

Фактически, ограничение налагает запрет на вывоз сырого молока, считают в «Союзмолоке», из 25 регионов страны. При этом два региона — Татарстан и Ростовская область — входят в число лидеров по производству молока. Невозможность вывезти молоко в соседние регионы приведет к серьезным убытками предприятий и создаст угрозу их закрытия. А производители в других регионах, в свою очередь, столкнутся с дефицитом сырья.

В частности, перебои с молоком могут ощущаться в столице, так как туда его везут из Татарии, пояснил исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов. «В случае каких-либо перебоев с поставками заменить его просто не получится», — опасается эксперт.

В Россельхознадзоре изданию пояснили, что принимали решение о новых ограничениях, исходя из «вопросов безопасности». Ветсертификат на сырое молоко содержит только данные о его происхождении, однако этого недостаточно для надлежащего контроля. Представитель ведомства Юлия Мелано отметила, что письмо представителей «Союзмолока» явлется «пиаром», а с опасениями производителей в Россельхознадзоре не согласны.