СМИ: PDVSA не выполнила условия контрактов с РФ и Китаем

Прибыль PDVSA за первый квартал 2016 года упала на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Каракас, , 08:20 — REGNUM Нефтяная компания PDVSA, принадлежащая Венесуэле, просрочила поставки черного золота для «Роснефти» и китайской CNPS на сумму около $750 млн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы компании.

Согласно документам, к концу января венесуэльская компания не поставила в срок около 10 млн баррелей переработанной нефти, по ряду поставок задержка составляет уже более 10 месяцев.

Кроме того, компания PDVSA должна была поставить Китаю еще 3,2 млн баррелей сырой нефти.

По некоторым данным, причинами просрочки поставок со стороны PDVSA стали нестабильная работа нефтеперерабатывающих заводов, задержки с очисткой корпусов танкеров и проблемы с логистикой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прибыль PDVSA за первый квартал 2016 года упала на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль венесуэльской компании за первые три месяца прошлого года составила $2,087 млрд. В то время как за аналогичный период 2015 года Petrоleos de Venezuela, Sociedad Anonima заработала $5,677 млрд.