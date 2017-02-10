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SCMP: Китай будет «отлавливать» еще больше «финансовых крокодилов»

Экономика
Исчезновение Гонконгского миллиардера Сяо Цзяньхуа стало частью кампании материковых властей по ужесточению контроля за деятельностью на фондовой бирже

Гонконг, Китай, 10 февраля 2017, 07:25 — REGNUM  Китай «отловит» группу миллиардеров, известную как «большие крокодилы» Китайской фондовой биржи и доставит их обратно на материк, сообщает со ссылкой на наблюдателя Китайской фондовой биржи 10 февраля гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Как сообщает издание, комментарий председателя Китайской комиссии по безопасности регулированию Лю Шиюя косвенно подтвердил, что таинственное исчезновение Гонконгского миллиардера Сяо Цзяньхуа стало частью кампании материковых властей по ужесточению контроля за деятельностью на фондовой бирже.

«Китай будет придерживаться своих планов по поимке группы «финансовых крокодилов» и возвращению их на материк», — приводит цитату Лю газета SCMP

ИА REGNUM напоминает, что ранее в китайских СМИ появлялась информация о том, что пропавший 28 января из номера отеля гонконгский миллиардер Сяо Цзяньхуа, в настоящий момент сотрудничает с китайскими властями, помогая в расследовании случаев манипуляций на фондовой бирже и взяточничества. Известно, также, что Сяо прямо или косвенно контролирует ряд финансовых и страховых фирм.

Читайте ранее в этом сюжете: SCMP: Пропавший в Гонконге олигарх сотрудничает с властями

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