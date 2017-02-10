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Дефицитные яйца везут на Сахалин из трех регионов

Экономика
Яйцо эконом-класса островитяне раскупают мгновенно

Южно-Сахалинск, 10 февраля 2017, 05:20 — REGNUM  Ставшие вдруг дефицитными яйца везут в Сахалинскую область сразу из трех регионов России. Региональные власти рассчитывают в предельно короткие сроки ликвидировать нехватку важного продукта питания, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Областные власти предпринимают необходимых мер для ликвидации дефицита куриных яиц, образовавшегося в результате закрытия на модернизацию двух цехов основного поставщика яиц в регионе — птицефабрики «Островная». Напомним, птицефабрика поставляет на островной рынок 85% яиц. Между тем, региональные власти не сумели вовремя предусмотреть возникновение дефицита. В результате на прилавках небогатые сахалинцы увидели лишь дорогие сорта яиц. Да и тех всем желающим не хватало.

«Мы провели проверку торговых предприятий. Выяснилось, что к 11 часам утра яйца эконом-сортов уже раскуплены. В фирменных торговых точках «Островной» дешевое яйцо раскупают уже рано утром. На прилавках остаются лишь очень дорогие сорта, от 100 рублей за десяток», — доложил губернатору Сахалина его первый заместитель Александр Дерновой.

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Как выяснили проверяющие, напуганные исчезновением необходимого и недорогого продукта, сахалинцы скупают яйца едва ли не в промышленных масштабах — некоторые покупают за один раз по 150 штук. При этом, губернатор области Олег Кожемяко, изучив отчеты проверяющих, отметил, что даже отпускная цена птицефабрики «Островная» гораздо выше, чем предлагаемая островными властями по программе «Социальный продукт».

«Это недопустимо», — заявил губернатор Сахалина.

Чиновники островного правительства заверили главу региона, что уже с сегодняшнего дня цены на яйцо приводятся в соответствие в программой.

Снижению цен способствует и помощь соседних регионов — на сегодняшний день на Сахалин доставлено свыше 2 миллионов яиц из Хабаровского и Красноярского краев и Кемеровской области

ИА REGNUM сообщало, что Минпромторг РФ заявил о намерении ввести в России продовольственные карточки, в связи с тем, что у огромного количества россиян не хватает денег на покупку еды. Инициатива вызвала очень неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые эксперты назвали программу «еще одной пощечиной достоинству граждан», большинство полагает, что нужно решать социальные проблемы россиян — обеспечить нормальной работой, зарплатой и прочим, а не раздавать дотации. Между тем, именно в регионах ДФО, как отмечают эксперты, самая дорогая продовольственная корзина. В частности, в Сахалинской области самый дорогой в стране хлеб.

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