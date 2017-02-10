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Трамп обещает «закрыть небо» для авиакомпаний Emirates и Qatar Airways

Экономика
Ранее президент пообещал реформу системы управления авиаперевозками США

Вашингтон, 10 февраля 2017, 04:39 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с авиаперевозчиками пообещал «принять меры» в отношении авиакомпаний Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways, которых американские компании обвиняют в «нечестной конкуренции», передает Reuters.

«Я знаю, что вы находитесь под давлением со стороны большого количества посторонних элементов и иностранных перевозчиков», — сказал Трамп на встрече с руководителями American Airlines, Delta Air и United Airlines.

Главы американских компаний попросили президента Трампа денонсировать соглашения США по открытому небу с тремя основными ближневосточными перевозчиками, которых они обвиняют в использовании государственных субсидий, что позволяет им выигрывать конкуренцию на рынке США. Авиакомпании стран Персидского залива совершают около 200 рейсов в неделю в 12 американских городов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе встречи с главами авиакомпаний Трамп также пообещал реформу системы управления авиаперевозками США — президент считает ее устаревшей и слишком затратной для государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп намерен реформировать систему авиаперевозок США

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Авиаперевозки
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