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Китайские чиновники понесут наказание за дачу ложной статистики

Экономика
Провинция Ляонин раздула налоговые поступления в бюджет на 20 процентов, а также сфальсифицировала ряд других экономических показателей за 2011 – 2014 года

Пекин, 10 февраля 2017, 04:35 — REGNUM  Вице-премьер КНР Чжан Гаоли довел до сведения провинциальных правительств, что подача ложных статистических данных будет наказываться, поскольку подделка статистики может привести к неправильному планированию экономического развития, сообщает 9 февраля China Daily

Чжан призвал местные правительства (в особенности правительства провинциального уровня) улучшить достоверность подаваемых ими статистических данных. Те же, кто будет уличен в подаче недостоверной информации, лишистя возможности продвижения по службе.

Эти высказывания были сделаны вице-премьером во время его визита в Государственное статистическое бюро, и были реакцией на январские данные годового отчета правительства провинции Ляонин, в которые были частично подделаны, сообщает газета.

«Провинция раздула налоговые поступления в бюджет на 20 процентов, а также сфальсифицировала ряд других экономических показателей за 2011 — 2014 года», — сообщалось ранее в газете «Жэньмин жибао».

«Ощущая весь вес стыда, который лег на наши плечи, мы изъяли дутые показатели и исправили фискальные показатели за 2015 год, пытаясь с тех пор не допускать неточностей», — заявил губернатор провинции Ляонин

По мнению профессора кафедры экономики Токийского университета Чжоу Мучжи, местным властям стоит перестать гнаться исключительно за экономическим показателями и больше внимания уделять проблемам экологии и социальной защиты, сообщает издание.

Напомним, что недавно 304 китайских чиновника понесли наказание за нарушение трудовой дисциплины.

Читайте ранее в этом сюжете: 304 чиновников из КНР понесли наказание за нарушение трудовой дисциплины

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