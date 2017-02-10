Трамп намерен реформировать систему авиаперевозок США

Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает систему управления авиаперевозками США устаревшей и намерен кардинально ее реформировать, передает Reuters.

«Я слышал, что мы тратим миллиарды и миллиарды долларов на эту система, которая совершенно неисправна», — сказал Трамп перед встречей с руководителями авиакомпаний American Airlines, United и Delta в Белом доме.

По словам Трампа, он намерен «убрать правительство из системы управления воздушным движением».

Сообщается, что федеральное управление гражданской авиации США тратит около $10 млрд в год и в основном финансируется за счет сборов с пассажиров.