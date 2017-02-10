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Китайские СМИ: «Один пояс, один путь» может сблизить Китай и Россию

Экономика
Однако, как только Китай усилит взаимоотношения с ними в сфере энергетики, экономики, торговли и инфраструктурного развития, влияние Кремля на этот регион может быть подорвано
Чжан Хуннян. Китай. Великий Шелковый путь Чжан Хуннян. Китай. Великий Шелковый путь

Пекин, 10 февраля 2017, 03:21 — REGNUM  России и Китаю необходимо преодолеть геополитические сложности между двумя державами, порожденные осуществлением проекта «Один пояс, один путь». Для этого важно, чтобы президент России Владимир Путин принял участие в майском саммите в Пекине, который будет посвящен этой важной проблеме. В случае успеха саммита, российско-китайские отношения вышли бы на новый уровень, сообщает 9 февраля обозреватель издания Global Times.

По его мнению, уже многое достигнуто, в частности, Россия официально присоединилась к проекту Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в 2015 году, что помогло к налаживанию множественных связей и развитию региональной экономической системы, и дало ощутимый результат в укреплении российско-китайских отношений.

Однако, имеется также и ряд геополитических проблем между двумя державами, касающихся осуществления заявленного Китаем проекта «Нового шелкового пути». По словам эксперта, проект затрагивает зоны стратегического влияния России, ее «задний двор», в который входит ряд стран Центральной Азии. Как только Китай усилит взаимоотношения с ними в сфере энергетики, экономики, торговли и инфраструктурного развития, влияние Кремля на этот регион может быть подорвано.

В мае 2015 года президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути, что явилось крупнейшим прорывом. Эксперт также полагает, что это послужило стартом взаимовыгодных отношений не только между двумя странами, но в регионе в целом.

«Будучи крупнейшим мировым производителем энергии, Россия стоит перед трудностями ведения бизнеса на своих традиционных экспортных рынках Европы. Следовательно, поворот в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона явился удобным и практически идеальным выходом из сложившейся ситуации», — говорится в обзоре. Более того, по мнению аналитику, будучи второй по величине экономикой мира, Китай располагает значительным потребительским рынком. В то время, как Россия решает свои экономические трудности, Китай и другие региональные экономии должны получить больший доступ к ресурсам. «Что касается самой России, учитывая, что основные её инфраструктурные проекты расположены в Сибири и на Дальнем Востоке, где природные ресурсы в изобилии, а людские — ограничены, сотрудничество с другими странами удвоит результативность ее действий», — подытожил обозреватель.

ИА REGNUM уже сообщало, что китайский «Банк Харбина» вошел в топ-500 сильнейших банковских брендов по версии консалтинговой фирмы Brand Finance благодаря развитию в рамках проекта «Один пояс, один путь».Напомним также, что в середине 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с ответным визитом.

Читайте ранее в этом сюжете: Визит Си Цзиньпина в Россию состоится в середине 2017 года

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