Доллар, иена и евро не определили, кто из них стоит больше

Нью-Йорк, США, , 02:31 — REGNUM На мировых валютных рынках сегодня нет явного победителя — доллар, иена и евро закончили день вблизи прежних значений, передает Associated Press.

Впрочем, условный рост показал доллар — курс американской валюты по отношению к иене вырос до 113,33 иен с 112.05 иен за доллар. Евро по отношению к доллару «упал» на 0,01 цент — до $1,0658 с $1,0687 за евро.

А вот российский Центробанк вполне определился.

Как сообщало ИА REGNUM, в России доллар США потерял 48,94 копейки к рублю, официальный курс на 10 февраля составляет 59,0235 рубля. Евро опустился на 42,14 копейки — до 63,0253 рубля.

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