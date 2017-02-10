Фондовый рынок США: Долгожданный рост

Нью-Йорк, США, , 02:19 — REGNUM Фондовый рынок США в течение всего дня торгов демонстрировал стабильный рост, инвесторы надеются, что тренд останется положительным, передает Associated Press.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 118.06 пункта (0,6%), до 20 172,40 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 13,20 пункта (0,6%), до 2307,87. Композитный индекс Nasdaq вырос на 32,73 пункта (0,6%), до 5715,18, и в очередной раз обновил исторический максимум.

Рост рынка вызвала, в частности, публикация квартальных отчетов компаний рейтинга S&P — большинство участников рынка отчитались о серьезной прибыли.

«Сезон оказался довольно хорошим. Мы начинаем видеть реальный рост прибыли», — сообщил Фил Бланкато, генеральный директор Ladenburg Thalmann Asset Management.

За прошедший день торгов выросли акции большинства участников рынка, однако нескольким компаниям не удалось «впечатлить» инвесторов своей прибылью. В частности, на 16,8% упали акции Dun & Bradstreet, на 12,3% — Twitter, на 1,5% — Coca-Cola.

Трейдеры надеются на продолжение роста, однако отмечают, что «политические» риски до сих пор высоки.

«Страх упустить прибыль затмевает страх ошибки из-за политики, — считает Крис Заккарелли, директор по инвестициям Cornerstone Financial. — Мы видим восстановление корпоративных прибылей — безусловно, это дает инвесторам некоторую дополнительную уверенность в себе».

Как сообщало ИА REGNUM, американский фондовый рынок показывал рекордный рост с момента избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре 2016 года до Нового года — инвесторы испытывали оптимизм в отношении экономической политики Трампа, его планов снять ограничения для бизнеса и вкладывать государственные средства в инфраструктурные проекты. Однако после инаугурации нового американского президента рынок нестабилен — реальное выполнение обещаний Трампа заставляет инвесторов «нервничать».

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