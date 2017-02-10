На ремонт больниц и поликлиник Ставрополья выделят около 350 млн рублей

Соответствующие изменения внесены в региональный бюджет на 2017 год

Ставрополь, , 05:57 — REGNUM



В Ставропольском крае на ремонт объектов здравоохранения из регионального бюджета 2017 года выделят более 347 миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, соответствующие поправки внесены в региональный бюджет на 2017 год. Поправки еще не рассмотрены думой.

Как отметил министр здравоохранения края Виктор Мажаров, этот объём расходов превышает сумму всех средств, привлечённые на ремонт учреждений здравоохранения края в 2015—2016 годах, включая внебюджетные источники.

За два последних года крае были отремонтированы только 14 объектов медицины. В 2017 году планируется сделать ремонт в более 20 медучреждениях.

Средства также будут направлены на реконструкцию краевой клинической больницы, что позволит в 2017 году проводить на ее базе операции по трансплантации органов. На эти цели выделено 72 миллиона рублей. Также в планах на год приобретение здания для детской поликлиники в Минеральных Водах.

Напомним, на днях во время визита полпреда президента РФ в СКФО Алексея Белавенцева отмечалось, что согласно предлагаемым поправкам в региональный бюджет на 2017 год, около 1 млрд рублей дополнительных средств планируется инвестировать в развитие здравоохранения региона. Помимо ремонта, средства пойдут на оборудование медучреждений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Думу Ставрополья правительством края внесен законопроект изменений в бюджет региона, который предполагает получение краем в 2017 году дополнительно 6,6 млрд рублей за счет из федерального бюджета и собственных средств, что приведет к увеличению доходов региона в текущем году да 85,6 миллиарда рублей, расходов до 89,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета увеличится на 400 млн рублей до 4 млрд рублей.

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Согласно поправкам, львиная доля дополнительных поступлений пойдет на снижение государственного долга Ставропольского края в 2017 году — 3 миллиарда рублей. Еще 2,2 миллиарда рублей дополнительных средств направят на увеличение дорожного фонда Ставрополья до 7,4 миллиарда рублей.

Остальные средства пойдут на повышение заработной платы бюджетников, социальные выплаты на третьего и последующих детей в семье, индексацию мер соцподдержки для отдельных категорий граждан и увеличение минимального размера оплаты труда, запланированное с 1 июля текущего года.