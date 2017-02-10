В Ставрополе и Пятигорске снесут десятки самостроев

В городах – столицах края и округа определены списки самостроев, которые будут снесены в 2017 году

Ставрополь, , 04:31 — REGNUM



В столице Ставропольского края — Ставрополе и столице СКФО — Пятигорске снесут десятки незаконно возведенных построек. В Ставрополе определен список очередной волны сноса самостроев, включающий несколько объектов, еще 17 объектов снесут в Пятигорске.

Гражданский кодекс с 2015 года наделил города полномочием очищать город от самовольно возведённых ларьков, кафе и магазинов по решению муниципальных комиссий. Так, в Ставрополе уже очистили ряд улиц от ларьков, построенных в местах общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей. Ларьков не стало перед входом в верхний рынок, по улицам Артема, Серова, Кулакова и другим.

Сейчас сноса ждет очередной магазин по улице Серова, 472/4, кафе «Сен-Тропе» по проспекту Октябрьской Революции и здания магазина «Ставропольские колбасы» по улице Пирогова. Кафе уже снесено правообладателем земельного участка, остальные объекты будут снесены в ближайшее время.

Тех, кто поставил самострои будут искать и взыскивать с них ущерб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации краевой столицы.

Еще 17 незаконно возведенных объектов пойдут под снос в Пятигорске. Такое решение принято комиссией в Пятигорске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации столицы СКФО.

Это хаотично установленные торговые павильоны, киоски, ларьки и подвальное бетонное сооружение. Комиссия нашла собственников части этих объектов и установила сроки добровольного их сноса.

Если самострой не будет ликвидирован добровольно, его снесут за счет муниципалитета, а расходы взыщут с собственника. Демонтаж бесхозных строений будет оплачен из средств городского бюджета.

«Механизмы уже отлажены, но впереди большой объем серьезной работы: стихийных ларьков и киосков еще много и в микрорайоне Бештау, и на Белой Ромашке, и в центральной части города», — отметил за заседании комиссии глава города Лев Травнев.

При этом отмечалось, что с начала работы комиссии в городе практически перестали появляться новые самовольные постройки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пятигорске по итогам трех заседаний комиссии было принято 43 решения о сносе самовольных построек, 38 из них уже снесены, 15 объектов демонтированы собственниками, 23 объекта снесены силами муниципалитета, еще два находятся в процессе исполнения.

В отношении объектов, расположенных по адресам: пр. Калинина, 135 и ул. Георгиевская, 290, решения о сносе приняты в судебном порядке и находятся на исполнении в службе судебных приставов.