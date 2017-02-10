Пятница, 10 Февраля 2017 года
01:27:17 МСК

Казанский авиазавод в апреле начнет выпуск бомбардировщика Ту-160

Экономика
Уже создана цифровая модель модернизированного бомбардировщика

Казань, 10 февраля 2017, 00:01 — REGNUM  Казанский авиационный завод (КАЗ, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) в апреле текущего года начнет производство стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 по модернизированной технологии. Об этом заявил президент ОАК Юрий Слюсарь, сообщает «БИЗНЕС Online».

«Сейчас, в принципе, начиная уже с апреля 2017 года — в марте у нас будет тестовая обработка — на участке электролучевой сварки приступаем непосредственно к изготовлению самолета Ту-160 с модернизированной технологией», — сообщил он. По его словам, уже создана цифровая модель тяжелого бомбардировщика. «Мы на основе новых решений с опережением еще в конце 2016 года закончили фактическую оцифровку с точки зрения масштаба самого сложного по комплексности нашего авиационного комплекса», — добавил Слюсарь.Он отметил, что КАЗ утвержден в качестве предприятия, которое является центром стратегической авиации. «И те инвестиции, которые мы сейчас проводим при подготовке производства, они лягут в основу той модели, которая будет работать и на перспективу целого комплекса дальней авиации с реализацией после 27 года», — сказал глава ОАК, уточнив, что в рамках технического перевооружения производства около 40% оборудования завода будет заменено в ближайшие годы.

«Все это в интересах производства самолета — как изготовления опытных образцов, так и выхода на серию», — заверил Слюсарь.

Напомним, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 разработан в 1970—1980-х годах в ОКБ Туполева. На вооружение был принят с 1987 года. С момента создания модели было построено только 35 таких самолетов. В июле 2015 года стало известно, что планируется восстановить производство стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 в варианте Ту-160М2. Замминистра обороны Юрий Борисов тогда говорил, что модернизированная модель будет представлять собой практически новый самолет, в 2,5 раза превосходящий по эффективности предшественника.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что задача строительства бомбардировщика находится на особом контроле с еженедельным докладом об этапах ее реализации.

В январе 2017 года руководство предприятия в ходе визита Шойгу на КАЗ информировало министра, что завод готов к серийному производству ракетоносцев. Представители предприятия также отметили, что вскоре передадут военному ведомству Ту-214ОН, которые используется в рамках международного договора «Открытое небо». Одна такая машина была передана Воздушно-космическим силам ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Казанский авиационный завод готов к серийному производству Ту-160

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Станислав Стремидловский, Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
СМИ: Трамп отказался продлевать договор СНВ-3
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванет в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Владимир Жириновский: Донбасс бомбят потому, что там русские
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Капремонт в России: кто работает, а кто занимается подлогом
МоскваРоссия Капитальный ремонт жилья Экономика
NB!
09.02.17
Посол РФ о подарке Путина: карта Великой Молдавии – не оскорбление Румынии
БухарестРумыния Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
09.02.17
Станислав СтремидловскийГаличина – Польше: Немцы вспомнят вам Данциг, Бреслау и Силезию
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
09.02.17
Кургинян о Донбассе: «Иди сюда, милый»
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
09.02.17
Москва «интенсивно» решает проблемы молдавских гастарбайтеров для Додона
КишинёвМолдавия Молдавские и грузинские вина и минеральная вода на рынке России Общество
NB!
09.02.17
«В Дагестане идёт наступательно-победный этап борьбы с терроризмом»
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Общество
NB!
09.02.17
Квартплата в Петербурге в феврале вырастет из-за морозов, мусора и ОДН
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Откаты, деньги «банка приколов»: В Северной Осетии завели 4 дела на банкира
ВладикавказРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
09.02.17
Трамп: Маккейн проигрывает так долго, что уже разучился выигрывать
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Долги по зарплате в России за год снизились 23,7%
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
09.02.17
У «мусорного» вопроса в Чувашии множество неизвестных и пять ответов
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
09.02.17
У России столько хакеров нет — МИД
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
09.02.17
Сергей Шаляпин, Владимир СтанулевичНиколо-Корельский монастырь при Советской власти
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
09.02.17
Алтайский край — в плену снежной стихии и военных
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
ещё главное