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Кисловодск намерен удвоить поток туристов к 2030 году до 700 тыс. человек

Экономика
В 2016 году в Кисловодске отдохнуло более 300 тыс. человек

Ставрополь, 10 февраля 2017, 00:58 — REGNUM  

К 2030 году Кисловодск намерен увеличить поток туристов в курортный город вдвое. В 2016 году в старейшем курортном городе России отдохнули более 300 тыс. человек. Региональные и городские власти намерены нарастить поток отдыхающих до 700 тысяч.

Такие перспективы озвучила замминистра экономического развития Ставропольского края Жанна Устименко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации Кисловодска.

«Кисловодск, согласно утвержденному правительством РФ плану, до 2030 года город должен стать курортом мирового уровня и в два раза превышать тот поток, который есть сейчас», — сказала Устименко.

Этому будет способствовать и наращивание объемов авиасообщения Кавминвод, как с другими городами России, так и с заграничными курортными столицами. С начала 2017 года пассажирский трафик аэропорта Минеральные Воды вырос на внутрироссийских рейсах на 13,1% и составил по итогам ушедшего года 1 721 тыс. человек.

Эта тенденция будет развиваться. Аэропорт расширяет географию полетов. В текущем году запланирован новый маршрут авиакомпании «Уральские авиалинии» из Челябинска в Минеральные Воды с посадкой в Сочи. Он запускается с сегодняшнего дня, 10 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне 2017 года глава правительства Дмитрий Медведев подписал Концепцию комплексного развития Кисловодска до 2030 года. Он предусматривает реализацию 82 мероприятий, стоимостью 900 миллионов рублей в 2017 году и около 78 миллиардов рублей до 2025 года.

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Глава правительства РФ считает, что документ поможет вывести Кисловодск на уровень конкурентоспособного бальнеологического курорта, соответствующего международным стандартам.

Меры нацелены на развитие ресурсного потенциала города — природно-лечебного, туристско-рекреационного и инвестиционного. Будут развиваться медицинский и санаторно-курортный потенциал, инфраструктура массового отдыха и благоустройства города.

Комплексный план развития города до 2030 года разработан по поручению президента РФ. Развитие Кисловодска и национального парка находятся на личном контроле спикера верхней палаты парламента России Валентины Матвиенко.

Добавим также, что по данным регионального правительства, в целом курорты Ставропольского края в 2016 году посетили около 1,4 миллиона туристов.

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Развитие внутреннего туризма
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