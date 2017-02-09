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СМИ: Компании Boeing необходимо увеличить продажи самолетов 777 и 787

Экономика
Замедление продаж Boeing 777 станет одним из ключевых рисков для компани

Вашингтон, 9 февраля 2017, 23:35 — REGNUM  Компания Boeing должна увеличить количество продаж пассажирских самолетов 777 и 787, чтобы поддерживать производственную программу на должном уровне, заявил генеральный директор компании Деннис Муиленбург, сообщает 9 февраля Reuters.

Замедление продаж Boeing 777 станет одним из ключевых рисков для компании в течение ближайших нескольких лет, заявил Муиленбург.

Компания Boeing планирует увеличить производство авиалайнеров модели 787 до 14 самолетов в месяц. Сейчас производство Boeing 787 находится на уровне 12 самолетов в месяц. Муиленбург подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах объем производства Boeing 787 не опустится ниже 12 авиалайнеров в месяц.

Напомним, недавно компания сократила производство модели Boeing 777 примерно на 16% до семи самолетов в месяц. В середине текущего года запланировано повторное сокращение еще на 29%.

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