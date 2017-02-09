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Города Кавминвод войдут в Ассоциацию курортных городов

Экономика
Как минимум Кисловодск и Железноводск намерены стать участниками ассоциации. Всего регион Кавминвод включает в себя семь городов, численностью более полумиллиона человек

Ставрополь, 9 февраля 2017, 23:33 — REGNUM  

Города старейшего в России курортного региона Кавминвод войдут в Ассоциацию курортных городов России. Как минимум такую перспективу рассматривают города-курорты Кисловодск и Железноводск.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации Железноводска, предполагается, что ассоциация объединит 24 российских курорта. Эта некоммерческая организация призвана развивать и укреплять межрегиональные отношения в области курортного дела и туризма.

Глава Железноводска Евгений Моисеев считает, что создание организации будет способствовать развитию и продвижению внутреннего туризма в России.

Заместитель главы администрации города-курорта Кисловодска Александр Данилов также принял участие 6 февраля в установочном совещании по вопросу создания Ассоциации. Аналогичные ассоциации существуют во многих странах, в том числе ряде европейских.

«Такая форма взаимодействия позволит объединить усилия для развития внутреннего туризма, даст возможность создавать нормативно-правовые акты для защиты общих интересов российских курортных городов на федеральном уровне. И, конечно, это большая многоплановая площадка для обмена опытом», — процитировали ИА REGNUM слова Данилова в пресс-службе администрации Кисловодска.

Он отметил, что консолидация совместных действий послужит повышению эффективности продвижения турпродукта, внедрению новых видов санаторно-курортных услуг.

Регион Кавказские Минеральные Воды — один из старейших курортных регионов России. Он включает в себя семь городов Ставропольского края, общей численностью населения более полумиллиона человек.

Это группа курортов федерального значения; особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации. Регион Кавминвод насчитывает порядка 90 минеральных источников и 120 пансионатов и санаториев. Он славится знаменитым озером Тамбукан, а также источниками сероводородной воды.

С инициативой создания Ассоциации курортных городов выступил мэр города-курорта Сочи Анатолий Пахомов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростуризм поддержал создание Ассоциации. Ее задачей станет повышение конкурентоспособности российских курортов и создание единого турпродукта для путешественников, в том числе иностранных, желающих посетить за одну поездку несколько регионов России с целью оздоровления, отдыха и культурно-исторического просвещения.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростуризм поддержал создание Ассоциации курортных городов

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Развитие внутреннего туризма
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