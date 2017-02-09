Рабочие десятков испанских портов проведут забастовки на следующей неделе

Через порты Испании проходит около 500 млн тонн товаров в год

Мадрид, , 23:05 — REGNUM На следующей неделе рабочие десятков испанских портов проведут трехдневную забастовку, сообщает 9 февраля Reuters.

Забастовки пройдут 20, 22 и 24 февраля.

Представители автомобильной промышленности отмечают, что забастовки могут нарушить работу ряда технологических цепочек, если продлятся более трех дней и импортные автозапчасти не будут вовремя доставлены на сборочные линии.

Также забастовки скажутся на экспорте автомобилей испанского производства. Ежедневно в Испании выпускают около 7 тыс. 800 автомобилей, 80% которых идут за границу.

«Если забастовки продлятся всего три дня, мы учтем это заранее, и издержки не будут слишком высокими», — заявил представитель испанского отделения компании Volkswagen.

Напомним, через порты Испании проходит около 500 млн тонн товаров в год. Экспортный сектор страны составляет примерно $352 млрд в год, около трети от объема производимой продукции. Две трети экспорта проходят через порты.

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