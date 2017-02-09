Четверг, 09 Февраля 2017 года
23:55:15 МСК

Рабочие десятков испанских портов проведут забастовки на следующей неделе

Экономика
Через порты Испании проходит около 500 млн тонн товаров в год

Мадрид, 9 февраля 2017, 23:05 — REGNUM  На следующей неделе рабочие десятков испанских портов проведут трехдневную забастовку, сообщает 9 февраля Reuters.

Забастовки пройдут 20, 22 и 24 февраля.

Представители автомобильной промышленности отмечают, что забастовки могут нарушить работу ряда технологических цепочек, если продлятся более трех дней и импортные автозапчасти не будут вовремя доставлены на сборочные линии.

Также забастовки скажутся на экспорте автомобилей испанского производства. Ежедневно в Испании выпускают около 7 тыс. 800 автомобилей, 80% которых идут за границу.

«Если забастовки продлятся всего три дня, мы учтем это заранее, и издержки не будут слишком высокими», — заявил представитель испанского отделения компании Volkswagen.

Напомним, через порты Испании проходит около 500 млн тонн товаров в год. Экспортный сектор страны составляет примерно $352 млрд в год, около трети от объема производимой продукции. Две трети экспорта проходят через порты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии забастовали около 300 водителей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Забастовки
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванет в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Владимир Жириновский: Донбасс бомбят потому, что там русские
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
В ДНР вышли на след людей, убивших Гиви
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Капремонт в России: кто работает, а кто занимается подлогом
МоскваРоссия Капитальный ремонт жилья Экономика
NB!
09.02.17
Посол РФ о подарке Путина: карта Великой Молдавии – не оскорбление Румынии
БухарестРумыния Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
09.02.17
Кургинян о Донбассе: «Иди сюда, милый»
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
09.02.17
Москва «интенсивно» решает проблемы молдавских гастарбайтеров для Додона
КишинёвМолдавия Молдавские и грузинские вина и минеральная вода на рынке России Общество
NB!
09.02.17
Кургинян: «У нас выбор — между резней и империей»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
«В Дагестане идёт наступательно-победный этап борьбы с терроризмом»
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Общество
NB!
09.02.17
Квартплата в Петербурге в феврале вырастет из-за морозов, мусора и ОДН
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Трамп: Маккейн проигрывает так долго, что уже разучился выигрывать
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Долги по зарплате в России за год снизились 23,7%
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
09.02.17
«Расточительность властей Оренбурга»: школа с гарантией идёт на ремонт
ОренбургРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2016 Экономика
NB!
09.02.17
У «мусорного» вопроса в Чувашии множество неизвестных и пять ответов
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
09.02.17
У России столько хакеров нет — МИД
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
09.02.17
Сергей Шаляпин, Владимир СтанулевичНиколо-Корельский монастырь при Советской власти
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
09.02.17
Андрей Ганжа Йемен: о ракетах, Юпитерах и быках
СанаЙемен Ситуация в Йемене Политика
NB!
09.02.17
Анатолий КошкинКитай — Японии: Курилы и Наньша – итог победы над агрессором
ПекинКитай Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Названа предварительная причина взрыва на АЭС во Франции
ПарижФранция Атомная энергетика Происшествия
NB!
09.02.17
Соединения ПВО ВКС «отразили» массированную атаку на Москву
МоскваРоссия Военные учения Общество
ещё главное