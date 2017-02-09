ЦБ: К июлю 2020 года пенсионеров в России обеспечат картами «Мир»

Москва, , 22:38 — REGNUM Банк России планирует полностью перевести российских пенсионеров на обслуживание по картам «Мир» к 1 июня 2020 года, заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече руководителей ЦБ с членами Ассоциации региональных банков России.

По словам Скоробогатовой, пенсионеры являются наиболее социально уязвимой частью населения, поэтому выпуск карты «Мир» должен проводиться в плановом режиме, с учетом истечения срока карт международных платежных системы. Вместо выдачи клиенту новой карты МПС будет выдаваться карта системы «Мир». В плановом режиме этот процесс должен завершиться к 1 июля 2020 года.

Скоробогатова подчеркнула, что ЦБ намерен предложить внести изменения в закон, устанавливающий сроки перехода на карты «Мир». Первыми должны ее получать новые клиенты бюджетной сферы, перешедшие на новую платежную систему после 1 июля 2017 года в бюджетную организацию, или граждане, ставшие пенсионерами после 1 июля и обратившиеся в банк для открытия счета и получения карты. Во вторую группу предложено включить действующих бюджетников, а в третью — пенсионеров.