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На Ставрополье выплачено более 116 млн рублей долгов по зарплате

Экономика
Очередной завод оштрафован за долг по зарплате в 2,5 млн рублей перед 39 работниками

Ставрополь, 9 февраля 2017, 22:00 — REGNUM  

В Ставропольском крае на ОАО «Завод полиэтиленовых труб» наложен штраф за долг по зарплате в размере свыше 2,48 млн рублей. Зарплату завод не выплачивал 39 сотрудникам длительное время, и долг этот образовался на середину января 2017 года.

Как сообщили ИА REGNUM в Трудинспекции Ставрополья, завод оштрафован на 50 тыс. рублей. Ему предписано устранить нарушение трудового законодательства и выплатить зарплату сотрудникам.

Между тем, в региональной прокуратуре сообщили ИА REGNUM об открытии «горячей линии», куда можно звонить с жалобами на подобные нарушения работодателей.

Только в 2016 году в крае было выявлено подобных нарушений более 8,1 тысяч. Восстановлены права более 500 граждан, которым выплачено более 116 млн рублей долгов по заработной плате.

И сегодня же прокуратура сообщила о невыплате ООО «Агрофирма «Победа» Петровского района заработной платы сотрудникам за январь в размере 827 938 рублей.

Административное дело в отношении руководства фирмы направлено на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае. В суд направлены заявления о взыскании невыплаченной зарплаты.

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Нарушения в сфере выплат заработной платы
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