На Ставрополье выплачено более 116 млн рублей долгов по зарплате
Ставрополь, 9 февраля 2017, 22:00 — REGNUM
В Ставропольском крае на ОАО «Завод полиэтиленовых труб» наложен штраф за долг по зарплате в размере свыше 2,48 млн рублей. Зарплату завод не выплачивал 39 сотрудникам длительное время, и долг этот образовался на середину января 2017 года.
Как сообщили ИА REGNUM в Трудинспекции Ставрополья, завод оштрафован на 50 тыс. рублей. Ему предписано устранить нарушение трудового законодательства и выплатить зарплату сотрудникам.
Между тем, в региональной прокуратуре сообщили ИА REGNUM об открытии «горячей линии», куда можно звонить с жалобами на подобные нарушения работодателей.
Только в 2016 году в крае было выявлено подобных нарушений более 8,1 тысяч. Восстановлены права более 500 граждан, которым выплачено более 116 млн рублей долгов по заработной плате.
И сегодня же прокуратура сообщила о невыплате ООО «Агрофирма «Победа» Петровского района заработной платы сотрудникам за январь в размере 827 938 рублей.
Административное дело в отношении руководства фирмы направлено на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае. В суд направлены заявления о взыскании невыплаченной зарплаты.