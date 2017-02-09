Итоги-2016: Финский экспорт не смог подняться

Хельсинки, , 21:59 — REGNUM Финский экспорт в стоимостном выражении в 2016 году сократился на 4% и составил 51,7 млрд евро. Показатели импорта остались на уровне прошлого гола — 54,6 млрд евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе таможни Финляндии.

За прошлый год снижение было зафиксировано практически во всех основных экспортных категориях. Экспорт в страны ЕС снизился на 4%, в страны за пределами Евросоюза — на 5%.

Напомним, согласно прогнозу Института экономических исследований Pellervo, финский экспорт в 2017 году вырастет на 3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве финансов Финляндии заявили о том, что резкого улучшения ситуации в экспорте ждать не стоит. Глобальный спрос на финские товары отсутствует, подчёркивается в прогнозе Минфина.

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