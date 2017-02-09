В Архангельске вместо технопарка создали его прототип

Архангельск, , 21:38 — REGNUM Парк будет представлять собой комплекс объектов, предназначенных для обеспечения запуска и выведения на рынок промышленной продукции и технологий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе САФУ.

Представители московской ВШЭ заметили, что уровень инновационного развития Архангельска оставляет желать лучшего, а квалифицированные специалисты уезжают в другие города. Эксперты считают, что технопарк поможет вернуть людей в регион. Также парк должен стать поддержкой малого и среднего бизнеса, направленного на производство.

«Мы поддерживаем эту идею и принимаем активное участие в разработке концепции. В интересах САФУ сделать технопарк площадкой для реализации и коммерциализации проектов студентов и молодых ученых, создания малых инновационных предприятий. Для нас это шанс разнообразить инфраструктуру университета», — отметила Мария Нестеренко, начальник отдела инновационной деятельности САФУ.

На первом этапе планируется запустить проект «в пробном режиме». Прототип технопарка начнет работу в корпусе САФУ по адресу: ул. Урицкого 68, к3. Позже, согласно ГОСТу, понадобится территория не менее 3,5 гектар и помещение площадью 5000 квадратных метров. Как один из вариантов размещения парка рассматривается место заброшенного лампового завода. Эксперты отметили, что этот вариант удобен из-за расположения в центре города, но потребует вложений.

Основным ресурсом для создания технопарка будет федеральный бюджет, однако понадобится содействие регионального правительства и бизнеса.

САФУ станет одним из основных учредителей проекта. Технопарк будет работать с университетскими проектами, дочерними компаниями крупных корпораций области, малым и средним инновационным бизнесом. Резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы, субсидии и другие преференции.