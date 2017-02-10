Зарплатам руководителей астраханских госучреждений определили потолок

Астрахань, , 00:49 — REGNUM Руководитель государственных учреждений Астраханской области не смогут иметь доход от трудовой деятельности, в десять раз превышающий зарплату остальных сотрудников ГУПа или ГБУ. Максимальная разница теперь ограничена пятикратным размером от средней оплаты труда в организации. Кратность может быть и ниже.

Соответствующие изменения в областной закон о системах оплаты труда работников государственных учреждений накануне внесли депутаты областной думы на очередном заседании законодательного органа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания региона 10 февраля, авторы поправок — первый заместитель спикера думы Ирина Родненко и руководитель комитета по здравоохранению и социальному развитию Инна Ирдеева.

Изменения коснутся заработной платы руководителей госучреждений, их заместителей, главных бухгалтеров.

Астраханским чиновникам придётся дольше работать до пенсии по выслуге лет

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Сэкономят бюджетные средства в Астраханской области и на государственных и муниципальных служащих. Осенью прошло года местные депутаты приняли закон, согласно которому для получения пенсии по выслуге лет придется работать в два раза дольше. Как сообщало ИА REGNUM, если раньше в Астраханской области необходимый стаж составлял 12,5 лет для мужчин и десять лет для женщин, то уже в ближайшие 10 лет этот показатель возрастет в два раза. Стаж начнет увеличиваться уже с 2017 года и к 2026 году достигнет 20 лет. Также сократили служащим и продолжительность ежегодных отпусков.

Напомним, в прошлом году, по данным федерального министерства финансов, Астраханская область попала в лидеры России по росту зарплат чиновников в муниципальных образованиях. Весной 2016 года председатель правительства Астраханской области Константин Маркелов призвал чиновников снизить траты. Тогда он напомнил, что правительство дважды выходило в региональную думу с предложением уменьшить уровень заработной платы чиновникам, и дважды депутаты это предложение отвергали.

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