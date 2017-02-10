Пятница, 10 Февраля 2017 года
01:28:12 МСК

Зарплатам руководителей астраханских госучреждений определили потолок

Экономика
Оплата труда глав ГУПов поставлена в прямую зависимость от зарплат рядовых сотрудников
Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович

Астрахань, 10 февраля 2017, 00:49 — REGNUM  Руководитель государственных учреждений Астраханской области не смогут иметь доход от трудовой деятельности, в десять раз превышающий зарплату остальных сотрудников ГУПа или ГБУ. Максимальная разница теперь ограничена пятикратным размером от средней оплаты труда в организации. Кратность может быть и ниже.

Соответствующие изменения в областной закон о системах оплаты труда работников государственных учреждений накануне внесли депутаты областной думы на очередном заседании законодательного органа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания региона 10 февраля, авторы поправок — первый заместитель спикера думы Ирина Родненко и руководитель комитета по здравоохранению и социальному развитию Инна Ирдеева.

Изменения коснутся заработной платы руководителей госучреждений, их заместителей, главных бухгалтеров.

Астраханским чиновникам придётся дольше работать до пенсии по выслуге лет

Самые «доходные» чиновники на юге России работают на Кубани

Сэкономят бюджетные средства в Астраханской области и на государственных и муниципальных служащих. Осенью прошло года местные депутаты приняли закон, согласно которому для получения пенсии по выслуге лет придется работать в два раза дольше. Как сообщало ИА REGNUM, если раньше в Астраханской области необходимый стаж составлял 12,5 лет для мужчин и десять лет для женщин, то уже в ближайшие 10 лет этот показатель возрастет в два раза. Стаж начнет увеличиваться уже с 2017 года и к 2026 году достигнет 20 лет. Также сократили служащим и продолжительность ежегодных отпусков.

Напомним, в прошлом году, по данным федерального министерства финансов, Астраханская область попала в лидеры России по росту зарплат чиновников в муниципальных образованиях. Весной 2016 года председатель правительства Астраханской области Константин Маркелов призвал чиновников снизить траты. Тогда он напомнил, что правительство дважды выходило в региональную думу с предложением уменьшить уровень заработной платы чиновникам, и дважды депутаты это предложение отвергали.

Читайте также: Глава Астраханской области: Зарплаты урежут чиновникам, а не бюджетникам

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновников Астрахани призвали умерить финансовые аппетиты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антикризисные меры властей
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Станислав Стремидловский, Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
СМИ: Трамп отказался продлевать договор СНВ-3
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванет в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Владимир Жириновский: Донбасс бомбят потому, что там русские
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Капремонт в России: кто работает, а кто занимается подлогом
МоскваРоссия Капитальный ремонт жилья Экономика
NB!
09.02.17
Посол РФ о подарке Путина: карта Великой Молдавии – не оскорбление Румынии
БухарестРумыния Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
09.02.17
Станислав СтремидловскийГаличина – Польше: Немцы вспомнят вам Данциг, Бреслау и Силезию
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
09.02.17
Кургинян о Донбассе: «Иди сюда, милый»
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
09.02.17
Москва «интенсивно» решает проблемы молдавских гастарбайтеров для Додона
КишинёвМолдавия Молдавские и грузинские вина и минеральная вода на рынке России Общество
NB!
09.02.17
«В Дагестане идёт наступательно-победный этап борьбы с терроризмом»
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Общество
NB!
09.02.17
Квартплата в Петербурге в феврале вырастет из-за морозов, мусора и ОДН
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Откаты, деньги «банка приколов»: В Северной Осетии завели 4 дела на банкира
ВладикавказРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
09.02.17
Трамп: Маккейн проигрывает так долго, что уже разучился выигрывать
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Долги по зарплате в России за год снизились 23,7%
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
09.02.17
У «мусорного» вопроса в Чувашии множество неизвестных и пять ответов
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
09.02.17
У России столько хакеров нет — МИД
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
09.02.17
Сергей Шаляпин, Владимир СтанулевичНиколо-Корельский монастырь при Советской власти
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
09.02.17
Алтайский край — в плену снежной стихии и военных
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
ещё главное