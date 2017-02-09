Россельхознадзор отменил визит в Белоруссию из-за опасения провокаций

В Минске заверили, что гарантируют представителям Россельхознадзора безопасное пребывание в Белоруссии, несмотря на требование Александра Лукашенко посадить в СИЗО главу ведомства Сергея Данкверта

Москва, , 19:51 — REGNUM Россельхознадзор принял решение о переносе сроков визита специалистов службы в Белоруссию, который был запланирован на февраль 2017 года. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба российского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Подобное решение Россельхознадзор был вынужден принять, в связи с существующими опасениями рядя инспекторов в возможных провокационных действиях с белорусской стороны. Визит отложен до стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

Договорённость о посещении российскими специалистами мест хранения и производства растительной продукции в Белоруссии была достигнута в ходе переговоров между представителями Россельхознадзора и Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии 7 февраля.

«Запланированный визит должен был прояснить ситуацию с резким увеличением объёмов поставок подкарантинной продукции из Белоруссии в Россию, а именно моркови — в 2,6 раз, яблок — в 1,5 раза, капусты пекинской — в 3,3 раза, грибов — в 1,4 раза, лука репчатого — в 32 раза, картофеля продовольственного — в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом», — пояснили в Россельхзнадзоре.

На заявление российского ведомства уже отреагировали в Минске. Как заявил журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов, белорусская сторона гарантирует приглашённым в страну представителям Россельхознадзора безопасное пребывание.

При том Богданов назвал Белоруссию «правовым, европейским, цивилизованным государством, в котором безопасно находиться любому человеку, включая представителей Россельхознадзора», передаёт агентство Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля МВД Белоруссии объявило о начале доследственных проверок в отношении должностных лиц Россельхознадзора в связи с подозрениями в предполагаемых нарушениях статьи 249 УК Белоруссии «Дискредитация деловой репутации конкурента».

«МВД Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица Россельхознадзора в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории РФ», — сообщили в ведомстве.

Также, по мнению МВД Белоруссии, чиновники Россельхознадзора «осуществляли распространение недостоверной информации», дискредитирующей белорусских производителей.

Ранее, 3 февраля, Александр Лукашенко в ходе встречи с белорусскими и иностранными журналистами отдал распоряжение министру внутренних дел Игорю Шуневичу возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«Разного рода данкверты и прочие, вы знаете, нам надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич, и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству, — сказал Лукашенко, обращаясь к Шуневичу. — Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчёт, что он творит».

Читайте также: Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Белоруссии объявило о начале проверок в отношении Россельхознадзора