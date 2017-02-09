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Гагаузия: «Особая роль» Турции, «важное партнерство» с Азербайджаном

Экономика
Гагаузские власти зовут в автономию турецкий и азербайджанский бизнес

Комрат, Молдавия, 9 февраля 2017, 19:19 — REGNUM  Власти Гагаузии подписали меморандум о сотрудничестве с Обществом турецко-азербайджанского бизнеса, делегация которого прибыла с ознакомительным визитом в Комрат. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе башкана (главы) Гагаузии, в автономию делегация прибыла по поручению министра экономики Турции, с которым башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась в рамках официального визита в Стамбуле в декабре 2016 года.

Цель визита ─ изучить отрасли экономики, наиболее приемлемые для взаимной торговли и инвестирования. На встрече с председателем правления Общества турецко-азербайджанского бизнеса Джемалем Йангыном глава автономии подчеркнула «особую роль» Турции в развитии социально-экономической сферы Гагаузии. Влах также сказала, что Азербайджан является «одним из важных партнеров Гагаузии на международной арене и в тюркском мире».

Башкан подчеркнула, что Гагаузия открыта для инвесторов как с Запада, так и с Востока. А со вступлением в силу соглашения о свободной торговле между Молдовой и Турцией, возможности для работы турецких предприятий в Гагаузии ─ практически неограниченны, добавила она.

Со своей стороны Джемаль Йангын подчеркнул основные направления интереса турецкого и азербайджанского бизнеса ─ текстильная промышленность, туризм, легкая промышленность, финансово-банковский сектор.

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