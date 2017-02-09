Липчане стали вторыми в РФ по выпуску продукции обрабатывающих производств

Липецк, , 17:51 — REGNUM В Липецкой области в 2016 году индекс промышленного производства составил 103,4%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации со ссылкой на данные Росстата, этот показатель превысил среднюю цифру по стране — 101,1%.

Результаты в обрабатывающих производствах еще выше — 103,9% при среднем уровне по стране 100,5%. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств на душу населения в Липецкой области вдвое превысил среднероссийский уровень и составил 497,4 тыс. рублей на человека. В среднем по Российской Федерации этот показатель составил 231,3 тыс. рублей. По этому показателю Липецкая область заняло второе место в Центральном федеральном округе и второе — в Российской Федерации.

«Постоянно обновляя технологические процессы, внедряя инновации, промышленники из года в год добиваются хороших результатов. Сегодня при государственной поддержке продукция липецких предприятий в значительной степени обеспечивает развитие национального машиностроительного комплекса», — заявил глава региона Олег Королев.

Высокие темпы роста отмечаются в таких отраслях, как производство машин и оборудования (индекс 121,3%), резиновых и пластмассовых изделий (106%). Растут объемы текстильного и швейного производства (103,7%), увеличивается выпуск транспортных средств и оборудования (102,7%), производство металлургической продукции и готовых металлических изделий (102%).

В Липецкой области производится почти четверть общероссийского объема чугуна, 19,1% готового проката черных металлов, 18,7% стали. Значительна доля и другой промышленной продукции — 60% бетономешалок и растворосмесителей, 27% холодильников, морозильников и стиральных машин, 24% почвообрабатывающих машин, 10,8% металлорежущих станков, 10,4% тары из гофрированного картона, 6,2% бутылок из стекла для напитков и пищевых продуктов, 3,9% лакокрасочных материалов и 3,1% шин для легковых автомобилей