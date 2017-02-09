Новым главой «Молдовагаз» избран соратник Плахотнюка

По информации молдавских СМИ, в Москве его кандидатуру лоббировал президент Молдавии Игорь Додон

Кишинёв, , 17:51 — REGNUM Министр информационных технологий и связи Молдавии Василий Ботнарь избран новым главой АО «Молдовагаз». Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое решение было принято единогласно на состоявшемся 9 февраля заседании Наблюдательного совета «Молдовагаза».

41-летний Василий Ботнарь является фигурой, близкой к лидеру правящей Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку и был выдвинут в правительство от Демпартии.

Ранее молдавские СМИ сообщали, что кандидатуру Ботнаря на пост главы «Молдовагаз» лоббировал в Москве президента Молдавии Игорь Додон, посещавший российскую столицу в середине января. Сам Додон эту информацию отрицает.

ИА REGNUM напоминает, что акционерами АО «Молдовагаз» являются ОАО «Газпром» (50% акций +13,4% акций, переданных «Газпрому» в доверительное управление властями Приднестровья) и правительство Молдавии (35,33% акций), а еще 1,2% находятся у физических лиц. До Василия Ботнаря председателем правления АО «Молдова-газ» являлся Александр Гусев.