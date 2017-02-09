На гранты сельхозкооперативам в Туве направили 45 млн рублей

Кызыл, , 17:48 — REGNUM В Туве на развитие сельскохозяйственной кооперации в 2016 году было направлено в общей сложности 45 279 тыс. рублей. В рамках данной программы финансовая помощь была оказана девяти кооперативам и одному потребительскому обществу, которые прошли конкурсный отбор, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе тувинского правительства.

Гранты, размер которых составлял от 750 тыс. до 8,5 млн рублей, получили кооперативы «Сизимский» (переработка дикоросов), «Монгун» (мясные и рыбные полуфабрикаты), «Земля надежды» (картофелеводство), «Ыржым-Булун» (сельхозпродукция), «Ногаан» (переработка рыбы), «Олеся» (строительство сельхозрынка), «Оргаадай» (производство продуктов национальной кухни), «Аржаан» и «Саян-Даа» (переработка молока), «Заготовитель» (переработка дикоросов).

Поддержка аграриям была оказана на условиях встречного финансирования — чтобы стать участниками программы, они должны обеспечить 40% от стоимости своего проекта. В итоге доля инвестиций кооператоров составила 30 186 тыс. рублей, а общая стоимость десяти инвестиционных проектов — 75 464,9 тыс. рублей. На эти средства планируется приобрести 150 единиц оборудования и техники для производственных объектов, шесть единиц специализированного транспорта для транспортировки готовой продукции. Кроме того, более 14 млн рублей будет вложено в строительство и реконструкцию производственных объектов (рынков, ферм, цехов). Около полумиллиона рублей направляется на уплату части взносов по договорам лизинга сельхозоборудования и техники.

На реализацию каждого из проектов, по условиям конкурсного соглашения, хозяйствам отводится 18 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет.