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В Дагестане промышленные предприятия задолжали за свет 92 млн рублей

Экономика
Известные в республике предприятия «бесплатно» потребляют электроэнергию

Махачкала, 9 февраля 2017, 18:11 — REGNUM  Промышленные предприятия Дагестана задолжали компании ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») свыше 92 млн рублей. Среди должников солидные компании, которые по нескольку месяцев накапливают долги, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе МРСК «Северного Кавказа».

Больше всех по состоянию на 1 января 2017 года за свет задолжали «Каспийский завод листового стекла» — более 12 млн рублей и предприятие «Дагестан Стекло Тара» (город Дагестанские Огни) — 11 млн рублей.

Долги в сумме более четырех миллионов рублей накопили СПК «Яринский» (б/о «Дельфин») — 4,49 млн рублей и предприятие «Эльдаг» из Махачкалы — 4,18 млн рублей. Менее трех миллионов составляет долг у «Махачкалинского хлебозавода 2» — 2,79 млн рублей. Превысила миллионный размер сумма задолженности у «КизилюртНеруд» — 1,33 млн рублей и «Щебзавода № 1» — 1,22 млн рублей.

Суммарная задолженность непромышленных предприятий составляет в настоящее время почти 413 млн рублей. Среди должников «Авиалинии Дагестана». Находиящееся в стадии банкротства предприятие должно энергетикам более 9 млн рублей.

Троллейбусное управление Махачкалы не оплатило 13,22 млн рублей, махачкалинское «Дагпресс-Медиа» более четырех миллионов рублей. Сумма долга «Сулакского гидроэнергетического каскада» составила 5,58 млн рублей, ООО «Унисервис» — 2,34 млн рублей, «Газпром трансгаз Махачкала» — 1, 65 млн рублей.

«Энергетики неоднократно информируют о проблеме неплатежей региональные органы власти и силовые структуры. Однако основным и самым эффективным средством взыскания долгов остается отключение объектов потребителей от энергоснабжения», — заявили в МРСК.

Как сообщало ИА REGNUM, долг Республики Дагестан перед поставщиками электроэнергии составляет свыше 19 млрд рублей. По словам главы республики Рамазана Абдулатипова, эти проблемы региону достались «по наследству». В Министерстве по делам Северного Кавказа планируют создать межведомственную комиссию для полного изучения состояния дел в этой отрасли.

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