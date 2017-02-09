На заводе «Урал» уточнили информацию про переход на четырёхдневку

Приказ действительно издан, но перехода на четырёхдневку может не потребоваться

Миасс, Челябинская область, , 17:39 — REGNUM Автомобильный завод «Урал» (Челябинская область) прокомментировал информацию о том, что на предприятии издан приказ о сокращённой рабочей неделе с 10 апреля по 30 сентября. Такой приказ действительно вышел, но не факт, что сокращение рабочей недели произойдёт.

«Действительно, на предприятии вышел приказ о сокращенной рабочей неделе, но выпуск подобного приказа — требование трудового законодательства, специфика которого такова, что мы должны тушить пожар, который еще не начался и вряд ли начнется. На рынке полноприводной грузовой техники, где поставки ведутся в основном корпоративным клиентам крупными партиями, велика вероятность неритмичного спроса, когда в определенные месяцы объемы продаж снижаются, а в другие резко растут. В связи с этим на заводе учитывается возможная необходимость введения гибкого графика работы, что позволяет перестраивать производство под колебания спроса — для оптимизации затрат и сохранения стабильной занятости персонала», — пояснили на предприятии.

«В таких ситуациях работодатель обязан заблаговременно оформлять все необходимые документы и приказы и уведомлять коллектив, что и было сделано на заводе. Но определенности в том, что переход на четырехдневку будет в итоге необходим, а тем более на шесть месяцев, на данный момент нет: решение о переходе «Урала» на сокращенный режим работы не принято, график работы предприятия будет определяться в зависимости от ситуации на рынке», — резюмировали в пресс-службе завода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об издании приказа рассказал источник на предприятии. Для челябинского города Миасса предприятие является градообразующим.

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