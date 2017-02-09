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В Липецкой области более 80 детей-сирот получат жилье в 2017 году

Экономика
Вручать ключи от квартир областные власти начнут весной

Липецк, 9 февраля 2017, 17:33 — REGNUM  В Липецкой области в течение 2017 года будут обеспечены жильем 88 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе в областной администрации со ссылкой на данные управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

Квартиры планируется закупить в городах Грязи, Елец, Чаплыгин, Усмань, а также в Липецком, Лев-Толстовском и Становлянском районах. На эти цели в 2017 году предусмотрено более 90 млн рублей (49,2 млн — средства федерального бюджета, еще 41,9 млн — из областного бюджета).

Эффективным использованием специализированного жилищного фонда региона в текущем году будет заниматься подведомственная структура управления ЖКХ — областное бюджетное учреждение «Эксплуатация жилищного фонда», которое наделено функциями наймодателя по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Липецкой области.

Глава региона Олег Королев считает, что социальные обязательства являются безусловным приоритетом для областных властей. «Молодым и многодетным семьям, детям-сиротам, молодым людям с трудной судьбой гарантирована поддержка государства. Это зона особой ответственности органов власти», — заявил он.

В 2016 году на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 106 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В рамках соглашения с министерством образования и науки РФ детям-сиротам выделено 83 квартиры. За счет экономии средств по результатам закупочных процедур и дополнительного финансирования из казны региона областное управление ЖКХ приобрело еще 10 квартир. В целом новоселами стали 93 человека. Первые в 2017 году ключи от новых квартир будут вручены детям-сиротам весной.

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