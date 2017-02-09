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Дом обанкротившейся Су-155 достроили во Владимире

Экономика
Обманутые дольщики получили ключи от новых квартир

Владимир, 9 февраля 2017, 17:30 — REGNUM  В микрорайоне «Сновицы-Веризино» Владимира завершилось строительство дома, который начала возводить обанкротившаяся компания «Су-155», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Ключи от новых квартир получили 20 семей, которые вложили деньги в строительство, но в 2015 году узнали, что работы остановлены. Тогда дом был готов только на 50%.

«Весной будут продолжены работы по благоустройству и озеленению территории дома, финансирование на эти цели предусмотрено. Теперь открыт вопрос дальнейшего развития микрорайона. Инженерные сети рассчитаны не на один дом. Думаю, здесь есть хорошие перспективы», — цитирует пресс-служба старшего вице-президент АКБ «Российский капитал» Олега Бетина.

По данным вице-губернатора Владимирской области Александра Лобакова, в 2013 году в реестре обманутых дольщиков Владимирской области было 408 человек. За три года удалось помочь получить свои квартиры 281 человеку. Сейчас в реестре 127 человек. Чиновник надеется, что решить их проблемы удастся до конца 2017 года. Чтобы ускорить процесс, в регионе был принят закон, согласно которому предоставлять участки под строительство можно без торгов, если застройщик обещает отдать 10% жилья обманутым дольщика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в строительство дома в микрорайоне «Сновицы-Веризино» вложили деньги 140 владимирских семей. Завершение строительства обошлось в 145 млн рублей. Причем сроки завершения работ несколько раз переносились. Изначально говорилось о том, что дом сдадут в 4 квартале 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимире достраивают дом обанкротившейся «СУ-155»

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