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В Латвии для промышленных потребителей повысятся тарифы на газ

Экономика
Пользователи, потребляющие более 25 тыс. кубометров газа в год, заплатят 192,09 евро за тысячу кубометров

Рига, 9 февраля 2017, 17:09 — REGNUM  Тарифы на природный газ для латвийских промышленных потребителей в феврале 2017 года повысятся, сообщает LETA. Как заявили в Latvijas Gāze (Латвийский газ), в феврале тариф для пользователей, потребляющих более 25 тыс. кубометров газа в год, составит 192,09 евро за тысячу кубометров.

Также в феврале Latvijas Gāze применяет дифференцированные конечные тарифы на природный газ, соответствующие цене продажи природного газа 170,74 евро за тысячу кубометров.

По прогнозам предприятия, в марте тарифы на газ будут применяться в соответствии с ценой продажи природного газа 220,55 евро за кубометр, в апреле — 213,43 евро за кубометр.

Напомним, в Латвии тарифы для промышленных потребителей природного газа меняются ежемесячно, а для домашних хозяйств — дважды в год: 1 января и 1 июля. Тарифы меняются в зависимости от закупочной цены природного газа, то есть от цен нефтепродуктов, к которым она привязана, стоимости валют и запасов газа в Инчукалнском подземном газохранилище.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель правления компании Latvijas gāze Айгар Калвитис заявил, что на газовом рынке Латвии может сложиться такая же ситуация, как после открытия рынка электроэнергии, то есть за поставку газа потребителям придется платить намного больше, чем сейчас.

Так, по мнению Калвитиса, такой маленькой стране как Латвия было бы гораздо выгоднее сохранять нынешнее положение вещей, то есть работать в условиях регулируемой монополии на рынке газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвийский поставщик газа: Развитие отрасли может обеспечить «Газпром»

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Экономика Латвии
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