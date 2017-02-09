Госдолг России за год вырос на 1,4%

Государственный долг регионов в течение 2016 года имел тенденцию к снижению

Москва, , 17:08 — REGNUM Государственный долг России сложился в сумме 11,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 1,4%. Государственный долг составил 12,9% годового объема ВВП. Такие данные приведены в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2016 года.

Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга за 2016 год составили 621,3 млрд рублей, остаток неисполненных бюджетных ассигнований — 18,3 млрд рублей.

Государственный долг регионов России в течение 2016 года имел тенденцию к снижению, однако в декабре он вырос до 2,35 трлн рублей, что на 1,5% превышает показатель на начало года, несмотря на реализуемую регионами политику оптимизации расходов.

На 1 января 2017 года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом в объеме 12,6 млрд рублей (с суммарным дефицитом в объеме 201,6 млрд рублей исполнены бюджеты 56 регионов, с суммарным профицитом в объеме 189,0 млрд рублей — 29 регионов). При этом еще на 1 декабря 2016 года складывался профицит консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме 501,8 млрд рублей.