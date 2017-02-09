Дефицит федерального бюджета-2016 составил 3,45% ВВП

Москва, , 17:04 — REGNUM Доходы федерального бюджета в 2016 году составили 13,5 трлн рублей, что на 0,7% больше прогнозируемого общего объема доходов и на 1,5% меньше объема доходов по итогам 2015 года. Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2016 году сложились в сумме 4,8 трлн рублей, ненефтегазовые доходы — 8,6 трлн рублей. Такие данные приведены в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2016 года.

Расходы федерального бюджета-2016 составили 16,4 трлн рублей, или 98,7% показателя сводной росписи с изменениями. Общий объем неисполненных назначений составил 209,6 млрд рублей, или 1,3% показателя сводной росписи с изменениями. Наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2016 год сложился по 4 главным распорядителям: Минфину России (60,6 млрд рублей), Росавиации (19,7 млрд рублей), Росавтодору (16,6 млрд рублей), Минэкономразвития России (14,0 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета-2016 сложился в сумме 2,97 трлн рублей., или на уровне 3,45% объема ВВП по оценке Росстата, при уточненном годовом дефиците в размере более 3 трлн рублей (3,7% утвержденного объема ВВП). Финансирование дефицита федерального бюджета было обеспечено в основном за счет использования средств Резервного фонда, размещения государственных ценных бумаг РФ, а также средств от приватизации