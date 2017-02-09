Бесплатные земельные участки с начала года получили 32 костромских семьи

Из них семь семей воспитывают трех и более детей

Кострома, , 17:02 — REGNUM В Костромской области в январе 2017 года 32 семьи получили бесплатные земельные участки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

В январе 2017 года льготным категориям граждан бесплатно предоставлены в собственность 32 земельных участка. Из них, по данным регионального департамента имущественных и земельных отношений, владельцами земли стали семь многодетных семей. Пять из них — в Костроме, еще две — в Судиславском районе.

Иным льготным категориям граждан в январе выделили 25 участков. Из них 21 — в Костроме, один — в Судиславле, еще три — в Сусанинском муниципальном районе.

С начала реализации Закона Костромской области о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатные земельные участки получили 686 многодетных семей, другие льготные категории граждан получили 661 участок, в аренду предоставлено 48 земельных участков.