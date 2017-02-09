Число безработных в России за 2016 год снизилось на 21 тыс. человек

Москва, , 16:59 — REGNUM В России численность безработных по итогам 2016 года снизилась на 21 тыс. человек до 4 млн 243 тыс. человек (по методологии МОТ, уровень безработицы в прошедшем году составил 5,5%, в 2015 году — 5,6%). Такие данные приведены в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2016 года.

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, по информации за 9 месяцев 2016 года, составила 20,3 млн человек, или 13,9% от общей численности населения России (на 0,2 процентных пункта меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года — 14,1%).