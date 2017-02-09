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В Нижегородской области на энергосбытовом рынке появится новый игрок

Экономика
Ростех входит в энергосбытовой бизнес

Нижний Новгород, 9 февраля 2017, 16:58 — REGNUM  ИК «Технопромэскпорт» (ТПЭ, принадлежит «Ростеху» и президенту ФК ЦСКА Евгению Гинеру) планирует заняться энергосбытовым бизнесом. Как сообщает КоммерсантЪ в начале февраля ТПЭ закрыло сделку, в рамках которой взяло в доверительное управление 25% плюс одну акцию «ТНС энерго» — крупнейшего независимого энергосбытового холдинга в России.

ТПЭ сможет управлять блокпакетом в течение года с правом дальнейшей покупки и передачи акций в свой уставный капитал. ИК ТПЭ получит два места в совете директоров энергосбыта. Сделку еще должна одобрить ФАС РФ.

«ТНС энерго» принадлежат десять энергосбытовых компаний в 11 регионах, в том числе в Воронежской, Нижегородской, Ростовской областях, Краснодарском крае. По данным компании, годовая выручка — 206,9 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд рублей, отпуск электроэнергии — 63,2 млрд кВт ч в год.

В июне 2016 года компания обещала начислить на дивиденды всю прибыль за 2015 год (около 1,31 млрд руб.) и прибыль прошлых лет в размере около 1,69 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года СК РФ возбудили возбудили уголовное дело в отношении нижегородского филиала «ТНС энерго» (ПАО «ТНС энерго НН»), обвинив предприятие в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,39 млрд рублей. Следствие установило, что с 2011 года по декабрь 2013 года по указанию руководства работники ПАО «ТНС энерго НН» уменьшили налогооблагаемую базу по налогам на прибыль организации, искусственно завысив расходы. Эти же операции они использовали для вычетов по налогу на добавленную стоимость.

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В рамках расследования прошли обыски в офисе компании в Нижнем Новгороде и Москве, в помещении «ТНС энерго». В руководстве компании тогда поспешили заявить, что о существовании у «ТНС энерго НН» крупной задолженности по уплате налогов им ничего не известно.

В сентябре 2016 года «ТНС энерго НН» вернули в бюджеты разных уровней более 2 млрд рублей.

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После этого появились обвинения в адрес руководства «ТНС энерго НН» о выводе средства компании на личные счета, открытые в кредитных учреждениях зарубежных государств.

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