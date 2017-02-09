Долги по зарплате в России за год снизились 23,7%

Москва, , 16:56 — REGNUM В России в 2016 году просроченная задолженность по заработной плате (без учета субъектов малого предпринимательства) уменьшилась на 23,7% и составила 2,7 млрд рублей. Такие данные приведены в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2016 года.

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 59% приходится на обрабатывающие производства, 18% — на строительство, 7% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 6% — на транспорт, 5% — на добычу полезных ископаемых.