Реальные доходы граждан РФ за 2016 год снизились на 5,9%

Москва, , 16:54 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5,9%, (в 2015 году — снижение на 3,2%). Реальная начисленная среднемесячная заработная плата возросла на 0,6% (в 2015 году — падение на 9%). Такие данные приведены в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2016 года.

Остается значительной дифференциация в уровнях заработной платы по видам экономической деятельности. По данным за 11 месяцев 2016 года, уровень начисленной среднемесячной заработной платы работников текстильного и швейного производства составил 47% общероссийского уровня среднемесячной заработной платы, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства — 59%, образования — 76%, здравоохранения и предоставления социальных услуг — 82%.

При этом уровень начисленной среднемесячной заработной платы работников, занимающихся финансовой деятельностью, добычей топливно-энергетических полезных ископаемых, производством нефтепродуктов, в 2,1 — 2,6 раза превышает общероссийский уровень.