Промышленное производство в России в 2016 году выросло на 1,1%

Москва, , 16:51 — REGNUM Промышленное производство в России в 2016 году возросло на 1,1% (для сравнения, в 2015 году был отмечен спад на уровне 3,4%). Такие данные приведены в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2016 года.

Положительные темпы прироста были зафиксированы в добыче полезных ископаемых — 2,5%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 1,5%, а также в обрабатывающих производствах — 0,1%.