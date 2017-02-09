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Работа портов Крыма неэффективна – ФАС

Экономика
Выходом может стать формирование экономически обоснованных тарифов

Симферополь, 9 февраля 2017, 16:50 — REGNUM  Морские порты Крыма сегодня работают неэффективно, и именно с этим связана более высокая стоимость продуктов на полуострове по сравнению с «материковыми» регионами. Об этом 9 февраля на пресс-конференции заявил глава Крымского УФАС Тимофей Кураев.

Как прокомментировал это заявление первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский, проблема эффективной работы крымских портов далеко не новая, и связана, прежде всего, с тарифной политикой.

«Еще в начале 2015 года в ФАС поступали жалобы о троекратном завышении тарифов в портах Крыма. Однако проблема, по всей видимости, сохраняется, поскольку 7 февраля 2016 ФАС начала проверку обоснованности тарифов в крымских портах», — пояснил эксперт.

«Если в 2015 году высокие тарифы, возможно, были обусловлены переходным периодом — инфраструктура полуострова, в том числе и портовая, только встраивалась в российскую экономическую модель, то сегодня завышенные тарифы — это уже серьезные проблемы не только для портов, но и для полуострова в целом», — считает Иван Андриевский.

Как напомнил эксперт, сегодня крымские порты управляются двумя ГУПами: ГУП РК «Крымские морские порты» и ГУП Севастополя «Севастопольский морской порт». Результат этого — практическое отсутствие конкуренции, а это приводит к созданию условий для монопольного тарифного регулирования.

«С одной стороны, такой подход вполне понятен: из крымских портов значимые объемы грузов перевозят только порты Севастополь и Керчь. Остальные, а это семь портов, с уходом украинских грузов практически потеряли свой грузооборот — в сумме он не превышает 5,5% всего грузооборота портов Крыма», — напомнил Андриевский.

«Единый ГУП позволяет содержать убыточные порты за счет поступлений от одного стабильно работающего терминала. С другой стороны — такая ситуация не может продолжаться вечно, убыточные порты либо нужно будет закрывать, либо дать им возможность развиваться. Например, за счет возможности формирования более привлекательных для перевозчиков тарифов. Это позволит снизить стоимость логистики для грузов, поступающих в Крым», — подчеркнул эксперт.

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