За 2016 год зафиксирована наименьшая инфляция, начиная с 1992 года – СП РФ

Москва, , 16:48 — REGNUM В России инфляция по итогам года отмечена на уровне 5,4%, что на 7,5 процентного пункта ниже показателя 2015 года (12,9%). Такой показатель годовой инфляции является минимальным, начиная с 1992 года, говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2016 года.

Продовольственный товары подорожали за год на 4,6%, что на 9,4 процентных пункта ниже показателя 2015 года (14%). Наибольшее удорожание отмечено по маслу сливочному — 20,5%, молоку и молочной продукции — на 9,5%, рыбе и морепродуктам — 8,6%, крупам и бобовым — 6,4%, хлебу и хлебобулочным изделиям — 5,9%. Снижение цен отмечено на следующие товары: яйца куриные — на 0,7%, сахар-песок — на 6%, плодоовощную продукцию — на 6,8%.

Непродовольственные товары подорожали за год на 6,5%, что на 7,2 процентных пункта ниже показателя 2015 года (13,7%). Наибольший рост цен отмечается по табачным изделиям — на 17,8%, обуви — на 9,2%, тканям — на 7,6%, трикотажным изделиям — на 7,5%, одежде и белью — на 7,3%. Значительно замедлился рост цен на медикаменты, составивший по итогам 2016 года 4,9%, что значительно ниже показателя 2015 года (19,6%). Также замедление роста цен отмечено на телерадиотовары — 0,2% (9,8%).

Цены и тарифы на услуги по итогам 2016 года выросли на 4,9%, что на 5,3 процентных пункта ниже показателя 2015 года (10,2%). Наибольшее удорожание отмечено по услугам дошкольного воспитания — на 9,3%, медицинским услугам — на 7,8%, санаторно-оздоровительным услугам — на 7,3%, услугам пассажирского транспорта — на 6,6%. Жилищные услуги подорожали на 5,5%, коммунальные услуги — на 5,3%