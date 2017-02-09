Зампред правительства Марий Эл обвинил Ростехнадзор в тенденциозности

В результате совместной инспекции Минстроя и Ростехнадзора РФ было выявлено несоответствие сведений, предоставляемых регионом, реальному положению дел в ходе отопительного сезона

Йошкар-Ола, , 16:44 — REGNUM Последние 17 лет отопительный сезон в Марий Эл проходит без сбоев, так будет и в этом году. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства республики Николай Куклин, комментируя замечания Минстроя России, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Негативная информация, предоставленная Управлением Ростехнадзора, тенденциозная. Все показанные замечания в различных ракурсах имеются на пяти котельных», — отметил Куклин. По его словам, Марий Эл — стабильный во многих отношениях регион.

В то же время зампред признал, что есть определенные трудности. «Очень сложное финансовое положение. Наши поставщики и по газу, и по электрической энергии нам верят, понимают, что трудности временные. И мы их не подведем», — полагает Куклин.

«Что касается проверенных отопительных котельных, то это котельные малой мощности муниципальной собственности, ранее они принадлежали сельхозпредприятиям. Мы готовы принять их на республиканский уровень при условии изменений, внесенных в Федеральный закон № 131-ФЗ, которым, вообще-то, обеспечение населения теплом возложено на местное самоуправление. По факту некачественного угля на одной из котельных Моркинского района правительство обратилось в прокуратуру республики по вопросу проверки завоза такого угля», — сообщил он.

«Как должностное лицо я даю гарантию, что мы пройдем отопительный сезон без чрезвычайных ситуаций», — заверил Куклин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минстрой и Ростехнадзор после проведения проверок в Марий Эл утверждали, что представляемые регионом сведения о подготовке и ходе отопительного сезона не соответствуют действительности.

«Запасов топлива в котельных хватит буквально на несколько дней, при этом тот уголь, который мы увидели, похож скорее на труху, чем на качественное горючее — при этом цена, по которой его приобрели, выше, чем в соседнем регионе. Котельные изношенные, обслуживаются ненадлежащим образом, документация не соответствует регламентам, режимных карт нет», — констатировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.В регионе зафиксированы многочисленные нарушения подготовки и прохождения отопительного цикла.По мнению Чибиса, при температурах до — 20 °C ситуацию «можно назвать критической».

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